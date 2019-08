Zpěvačka Billie Eilish je miláčkem teenagerů po celém světě. Dokazuje to i fakt, že pražský koncert vyprodala za čtyři minuty. Díky skladbě Bad Guy se stala dokonce první hudebnicí narozenou v novém tisíciletí, která zdolala vrchol americké hitparády. Kalifornská rodačka, které je teprve sedmnáct let, zamířila v úterý před české fanoušky do O2 Areny.