Rybáři likvidují chovy ryb nakažených herpes virem

Rybáři svážejí k likvidaci tuny ryb z rybníků kolem Přelouče kvůli výskytu herpes viru. Tři rybníky už kompletně vylovili, další dva to ještě čeká. Virus sice napadá jenom kaprovité ryby, ale usmrcují se všechny, protože ostatní druhy by infekci mohly přenášet. Rozšíření nákazy mají zabránit i ochranná pásma kolem přítoků do rybníků, ve kterých je nyní zakázán jakýkoliv přesun ryb. Přeloučtí rybáři zatím počítají se ztrátou až šest milionů korun, o náhradu požádají stát.