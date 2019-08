Rok od tragédie v Janově. Zřícení Morandiho mostu si tehdy vyžádalo 34 obětí

Před rokem se v italském Janově zřítil asi dvě stě metrů dlouhý úsek vozovky mezi pilíři Morandiho mostu. Do čtyřicetimetrové hloubky spolu s ní spadly během 14 vteřin tři desítky aut. Pasažéři většinou zahynuli, některé z nich se ale podařilo zachránit. Morandiho most byl postaven v letech 1963 až 1967, v roce 2016 prošel částečnou rekonstrukcí. Demolici zbytku mostu se po dlouhých měsících podařilo dokončit letos v létě. Nový most by měl být hotov příští rok v dubnu.