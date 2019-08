Odmítá zatěžovat životní prostředí letem a tak se Greta Thunbergová vydává od USA jen na závodní jachtě. V září totiž chystá OSN v New Yorku klimatický summit a ekologická aktivistka na něm nebude chybět. Je to podle ní „skvělou možností pro světové vůdce ukázat, že nás i vědce skutečně poslouchali“. Cesta přes Atlantik by mladé Švédce měla zabrat dva týdny.