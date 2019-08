Je libo víno z révy vypěstované na Manhattanu? Koupit se nedá, ale k dostání je - darem

Když se řekne Spojené státy a pěstování vína, většině lidí se vybaví Kalifornie. Svou vlastní vinici má ale i New York a to přímo na Manhattanu. Může za to jednadevadesátiletý Latif Jiji, který se před čtyřiceti lety rozhodl vinnou révu pěstovat přímo na střeše svého domu na Upper East Side. Jeho Chateau Latif světlo světa spatřilo poprvé v roce 1984. Koupit se ale nedá, od vinaře ho musíte dostat jedině darem.