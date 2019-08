Slováckem pěšky a v kroji. Cestovatel sbírá příběhy z moravských vesnic

Spisovatel a sběratel příběhů Marek Šalanda každý den časně z rána vyráží do obcí na Slovácku, aby během svého putování sbíral zdejší příběhy. Při rozhovorech s pamětníky zapisuje jejich veselé historky všedních dní, o kterých potom vypráví ve vysílání Českého rozhlasu. Do poslední zastávky, Kyjova, kde bude zahajovat Slovácký rok, dorazí za týden. Do té doby vyslechne ještě aspoň padesátku příběhů – právě tolik ho totiž ještě čeká zastávek.