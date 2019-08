Pražští strážníci testují nové kamery, záznamy poslouží jako důkaz ve vyhrocených situacích

„Dost často se stane, že něco vidím, jdu to řešit a ten dotyčný v dnešní době mi řekne, jestli na to mám důkaz. A já ho samozřejmě nemám,“ říká pražský strážník Martin Pecivál. On a jeho kolegové proto nyní testují nové mikrokamery, jejichž záznamy by zejména ve vyhrocených situacích mohly jako důkaz sloužit. Kamery mají i funkci přednahrávání, která zaznamená i to, co se děje minutu a půl před zapnutím. Nových kamer chce městská policie nakoupit přibližně jedenáct set. Strážníci by je pak měli začít využívat se službě v průběhu příštího roku.