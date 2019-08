Kraus: Přečíst si stolperstein znamená poklonit se zavražděným

Stolpersteiny jsou dlažební kostky jako žádné jiné: připomínají, že v domě, před nímž zdobí chodník, žili Židé odvlečení a zavraždění ve vyhlazovacích táborech. Nápad na civilní připomínku zavražděných se zrodil už v roce 1992, v Praze by jich příští měsíc mělo přibýt čtyřicet. „Člověk se musí sklonit, aby si dokázal text na stolpersteinu přečíst. Je to mimoděk projev úcty,“ vysvětlil tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus. Také jeho rodinu připomínají stolpersteiny, a to v Teplicích, odkud pocházela jeho matka, jejíž rodiče a sourozenci holocaust nepřežili.