Magnetofonové kazety slaví návrat. V minulém roce se jich prodalo nejvíce za 15 let

Přestože se dlouho považovaly za relikt historie, nyní slaví magnetofonové kazety nečekaný návrat. Ve Velké Británii se jich totiž v roce 2018 prodalo přes padesát tisíc, což je nejvíce za posledních patnáct let. Letos by to pak mohlo být dokonce ještě více. Za jejich popularitou stojí především nízká cena a také jistý pocit nostalgie. Někteří lidé je také preferují kvůli nedůvěře k digitálním platformám.