Česká i světová elita skokanů do vody přijíždí do zatopeného lomu v Hřiměždicích na Příbramsku. Začíná tam 20. ročník největšího středoevropského cliffdivingového závodu Highjump - extrémního skákání do vody. Skokani budou moci díky přistavěné rampě skočit z výšky až pětadvaceti metrů.