Trolejbusová doprava v Brně slaví 70 let. První trolejbus tam vyjel do ulic na konci července 1949, linka vedla od hlavního nádraží do Slatiny a ještě do konce prvního roku provozu pak přibyly další dvě trasy. Dnes má Dopravní podnik města Brna největší trolejbusový park a nejhustší trolejbusovou síť v Česku.