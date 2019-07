Před pražským planetáriem přistála kopie modulu Eagle z mise Apollo 11. Lidé mohou i dovnitř

V pražském planetáriu si lidé při příležitosti 50 let od přistání člověka na Měsíci mohou prohlédnout kopii lunárního modulu Eagle, který v červenci 1969 v rámci mise Apollo 11 dopravil na Měsíc americkou posádku. Přistávací modul si návštěvníci se speciální vstupenkou mohou prohlédnout i zevnitř. Kvůli své výšce přes osm metrů a široké základně bude stát minimálně do konce roku před vstupem do planetária, a přístup zvenčí tak k němu budou mít i návštěvníci Stromovky. Před planetáriem je zároveň volně přístupná venkovní výstava.