Posílená doprava i bezpečnostní opatření. Davy proudily na koncert Eda Sheerana

Nedělní koncert Eda Sheerana v pražských Letňanech provázela bezpečnostní a dopravní opatření. Na koncert britského zpěváka přišlo 80 tisíc lidí. Policie nabádala fanoušky, aby do Letňan vyrazili raději městskou hromadnou dopravou, a nikoliv auty, protože v místě konání koncertu je malá parkovací kapacita. Provoz metra na lince C byl posílen a po skončení akce prodloužen do 01:00 ráno. Opatření se budou opakovat i v pondělí.