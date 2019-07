Nejsou Dukovany jako Černobyl. Zájemci se prošli třebíčskou elektrárnou

Jaderná elektrárna Dukovany se v sobotu otevřela návštěvníkům. Prohlídky nejen přísně střeženého ochranného pásma byly i s výkladem zdarma. Zájemci se podívali také do jednoho ze sedmi ochranných krytů elektrárny. „Po nedávném seriálu Černobyl se veřejnost zajímá, proč se to stalo a zda se to může stát i u nás,“ uvedl mluvčí Dukovan Jiří Bezděk. Mimořádnou příležitost projít se elektrárnou budou mít návštěvníci i v neděli.