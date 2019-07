Tanky ve Washingtonu. Den nezávislosti oslaví vojenská přehlídka, Trump chystá řeč

Spojené státy slaví svůj hlavní státní svátek – Den nezávislosti. Ten je sice vnímán jako nepolitická akce a američtí prezidenti se tradičně drželi v ústraní, opakem je ale Donald Trump, který chce stát v centru dění. Slíbil, že oslavy budou nezapomenutelné, ve Washingtonu proběhne vojenská přehlídka, prezident chystá i projev a slibuje: „To jste ještě nezažili. Bude to výjimečné, doufám, že přijde hodně lidí, bude to o této zemi, je to pocta Americe.“