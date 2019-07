Na Dalešické přehradě mají vodní záchranáři nové zázemí

Nového zázemí se po 30 letech dočkali vodní záchranáři u Dalešické přehrady. Sloužit tam budou nepřetržitě opět celé léto. „Plavcům pomáháme proto, že jsou vyčerpaní. My si jich všimneme při pravidelné kontrolní obhlídce, pomůžeme jim se dostat do bezpečí. Poučíme je o tom, že by měli plavat s nějakou pomůckou, aby byli dobře vidět,“ vysvětlil Vojtěch Šalbaba z Vodní záchranné služby Třebíč. Jak taková stanice vypadá? Podívejte se na video.