O protestu přímo z Letné informovali i zpravodajové BBC či ARD

Nedělní protest na Letné zachytila i zahraniční média. Kromě těch evropských se demonstraci věnovalo třeba několik amerických deníků. Například The New York Times psal o největším protestu desetiletí a připomněl význam místa, kde se shromáždili už odpůrci režimu v roce 1989. O davu, který volá po rezignaci premiéra, zase informoval The Washington Post nebo The Times. Několik zahraničních reportérů bylo přímo na místě, například zpravodajové z britské televize BBC nebo německé veřejnoprávní stanice ARD.