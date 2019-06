Zvedací mosty jsou ozdobou Petrohradu. Miroslav Karas natáčel ve strojovně jednoho z nich

Mosty jsou lákadlem Petrohradu, kterému se pro velké množství vody přezdívá Benátky severu. Jen v centru jich je 433. Ty nejdelší přes řeku Něvu se každou noc na několik hodin zvedají, aby mohly proplout lodě z Finského zálivu do vnitrozemí a naopak. Pro pozemní dopravu se však město dělí a ten, kdo zůstal na špatné straně řeky, musí čekat do rána. Mostní zdvihy doprovázené od letoška hudbou ruských klasiků jsou velkým lákadlem pro turisty, kterých do Petrohradu ročně přijede na osm a půl milionu. I proto radnice rozhodla o velké investici do jejich opravy.