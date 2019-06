Studio ČT24: Přípravy převozu nosorožců do Rwandy

ZOO Dvůr Králové nad Labem v neděli ráno zahájí transport pěti vzácných nosorožců černých do středoafrické Rwandy. Do rwandského národního parku Akagera by měli po leteckém převozu dorazit v pondělí dopoledne. Ve Rwandě mají zvířata podpořit tamní populaci nosorožců v minulosti vyhubenou. Chystaný převoz je největším transportem nosorožců z Evropy do Afriky, řekli novinářům představitelé zoo a organizátoři transportu. Dvorská zoo, kterou vlastní kraj, patří k největším a nejúspěšnějším chovatelům nosorožců na světě.