Více vody i odpočinku, radí lékaři lidem pracujícím v horku. Ne vždy to jde

Některým profesím komplikují vysoké teploty, jaké nyní v Česku panují, práci obzvlášť výrazně. Jsou to například pokrývači, kterým se tašky pod rukama rozžhaví i na 60 stupňů, či silniční dělníci. Nově položený asfalt může mít přes sto stupňů Celsia. Lékaři doporučují, aby pili více vody a také více odpočívali. To první většinou nebývá problém, ale častější odpočinek? Stavby je třeba dokončovat v termínu, a tehdy musí jít lékařské rady stranou. „Měly by být přestávky, které se nedají dodržovat. Není tolik lidí, aby se mohli střídat,“ vysvětluje stavbyvedoucí na dokončované silnici u brněnského letiště Jaroslav Doubek. Lidé, kteří pracují v klimatizovaných kancelářích, sice takovým horkem jako dělníci netrpí, ale i oni by měli být podle lékařů opatrní a vyhnout se při odchodu z práce prudkým teplotním změnám.