Arabista a islamolog Petr Pelikán: Kdo za útoky na tankery skutečně stojí, se zřejmě nikdy nezjistí

Norský a japonský tanker vezoucí ropné produkty se v Ománském zálivu ve čtvrtek ráno staly cílem útoku. Podle Spojených států stojí za napadením Írán a jako důkaz předložily video. Jak ale podotýká arabista a islamolog Petr Pelikán, odhalit, kdo skutečně útočil, je takřka nemožné. „Máme strašně málo informací. Mohly to udělat nějaké milice napojené na Írán, mohli to udělat Íránci, mohli to udělat Američané, lidé, kteří v Perském zálivu na arabské straně mají zájem o větší eskalaci napětí. Mohl to udělat prakticky kdokoliv a my to nevíme,“ uvedl.