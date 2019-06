Hektolitry pitné vody ze Želivky vede do Prahy unikátní tunel

Více než tři sta milionů kubíků pitné vody do sebe sbírá vodní nádrž Švihov na řece Želivce. Stavba z přelomu 60. a 70. let vodou napájí vysočinský Havlíčkův Brod i Pelhřimov, ale taky část jižních a středních Čech a především většinu Prahy. Do metropole voda proudí unikátním tunelem o průměru přesahujícím dva metry, který je se svou délkou dvaapadesáti kilometrů pátým nejdelším přivaděčem svého druhu na světě. Od Želivky se pro Studio 6 přihlásila Lada Kolovratová.