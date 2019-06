Vedení Studénky se pustilo do boje s přemnoženými komáry. Ve městě proto nasadilo termické dýmování, což je vlastně plošný postřik. Insekticid, který se při něm rozptyluje do vzduchu, podle odborníků není pro lidi škodlivý. Hubí ale veškerý hmyz - včetně včel. Někteří místní by proto raději viděli, pokud by se město zaměřilo na likvidaci komářích larev v lagunách.