Desítky tisíc převážně mladých lidí vyrazily do ulic Hongkongu na protest proti návrhu zákona, jenž by umožnil vydávat osoby podezřelé ze spáchání trestného činu do pevninské Číny. Proti demonstrantům, kteří se shromáždili u vládních budov, zasáhla policie slzným plynem, gumovými projektily i vodními děly.