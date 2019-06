Silničáři začali na sjezdech z dálnic osazovat značky, které zdůrazňují zákaz vjezdu a upozorňují řidiče, kteří by tudy chtěli na dálnici najet, že se dostanou do protisměru. K dosavadním čtyřem dálničním křižovatkám se prozatím připojí tři desítky dalších a ministerstvo chce co nejdříve vyřídit povolení i pro zbývající. Policie totiž navrhla rozmístění značek hned na 130 míst, která považuje za riziková.