Stoletá historická tramvaj vyjede v Ostravě u příležitosti muzejní noci

Nově opravenou historickou tramvaj představí k příležitosti 11. ročníku ostravské muzejní noci tamní dopravní podnik. Vůz zároveň slaví své 100. výročí. Za jeho uvedením do originální podoby stojí především spolek přátel městské hromadné dopravy. Motorový vůz číslo 25 jezdil po ostravských kolejích od roku 1919. V roce 1972 tramvaj přestala převážet pasažéry. Před odchodem do důchodu jezdila především po dnes už zaniklé trase do Hlučína. Pak ji dopravní podnik využíval jako technický vůz.