Po letech zpátky v Normandii. Američtí veteráni vpředvečer oslav vzpomínali na těžké boje

„Devatenáctileté děti by neměly vidět a dělat to, co jsme museli dělat my,“ říká dnes veterán z Tennesse Jack Claiborne, který spolu s dalšími vpředvečer oficiálních vzpomínkových akcí navštívil hřbitov ve francouzském Colleville-sur-Mer. Na něm odpočívají ti, kteří spolu s ním osvobozovali Evropu. Čtvrteční ceremoniál na tomto hřbitově je vrcholem oslav Dne D. Vzpomínkové akce ale budou pokračovat až do konce víkendu.