Stovky amerických vojáků se přesouvají přes Česko na cvičení NATO

Během středy přijely do kasáren ve Staré Boleslavi všechny stroje konvoje americké armády, který se po českých dálnicích přesouvá z Německa na cvičení do Maďarska. Od úterního večera přejížděli vojáci se svými stroji, rozdělenými do čtrnácti menších skupin, z Rozvadova do Staré Boleslavi. Již v noci na čtvrtek se vydají na druhou etapu své cesty ze Staré Boleslavi na slovenské hranice u Břeclavi. Přesun po dálnicích D1 a D2 jim potrvá téměř celý den.