Je to stavba svým rozsahem v Česku dosud nevídaná, popisují železničáři projekt, který mění podobu tratě z Prahy do Českých Budějovic. Její část se přesouvá jinam a na celém koridoru nezbylo žádné místo, kde rekonstrukce ještě nezačala. Už za dva roky by tak vlaky na jih mohly výrazně zrychlit. Pak se stará trať definitivně odebere do historie a nejspíše se promění na cyklostezku.