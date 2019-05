Nové i obnovené nádrže, rybníky, tůně i mokřady. To všechno má pomoct zadržet vodu v lesích. Společnost Lesy ČR na to od státu dostala miliardu korun. Jen v Ústeckém kraji z toho do čtyř let vznikne kromě jiných asi šest nádrží, jednu z nich teď dělají v Býčkovicích v okrese Litoměřice.