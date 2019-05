Českem projíždí první část konvoje americké armády

Českem projíždí první část konvoje amerických vojáků, kteří se přesouvají na cvičení do Rumunska a Maďarska. Tvoří ho asi 400 kusů techniky a téměř 900 vojáků 15. ženijního praporu a 2. jízdního pluku americké armády. První část konvoje přijela do Česka v sobotu přes hraniční přechod v Náchodě. Vojáci přenocovali v Rančířově a v neděli se přesouvají k hraničnímu přechodu v Břeclavi, kde republiku opustí. Hlavní část konvoje pak bude Českem projíždět od 28. do 30. května.