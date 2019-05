Vrátí se lidé do pěti let zpátky na Měsíc? Plány se musí přetavit v činy, míní Majer

Za pět let zpátky na Měsíc. To je zpráva, kterou na tiskové konferenci vzkázal miliardář a podnikatel Jeff Bezos, kromě jiného i zakladatel společnosti Blue Origin. Právě ta by měla vyvinout nový přistávací modul Blue Moon, který by na lunárním povrchu měl přistát v roce 2024. Do vesmíru ho ponese i raketa vlastní konstrukce – New Glenn. Obě novinky pro ČT24 okomentoval šéfredaktor serveru Kosmonautix.cz Dušan Majer.