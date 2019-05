V Plzni začaly Slavnosti svobody, připomínají konec války

Dobovými vojenskými kempy a několika pietními akty začaly v pátek v Plzni tradiční květnové Slavnosti svobody. Oslavy osvobození města americkou armádou na začátku května 1945 patří k největším připomínkám konce druhé světové války v Evropě. Na akce každoročně přijíždějí do Plzně desetitisíce návštěvníků. I letos, 74 let od konce války, přijedou američtí a belgičtí veteráni, kteří západ Čech na přelomu dubna a května osvobozovali. Součástí oslav je také jízda vojenských historických vozů Convoy of Remembrance.