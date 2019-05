Babiš ve Varšavě řekl, že chce posílit roli států v rámci EU. Komise by naopak měla být slabší

Členství v EU Česku podle premiéra Andreje Babiše (ANO) přineslo mír, prosperitu, příležitosti pro firmy i zaměstnance, 741 miliard korun a volný pohyb lidí nebo zboží. Předseda vlády to řekl na varšavském setkání vrcholných představitelů zemí, které do Unie vstoupily v roce 2004 a poté. Na něm státníci jednali mimo jiné o tom, kam se má EU dál vyvíjet. Babiš by byl rád, kdyby hlavní roli hrály členské státy a nikoliv Evropská komise.