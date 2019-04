Podle policejní statistiky vjede do protisměru přes tři sta aut ročně, tedy skoro každý den jedno. Ne všechny případy končí nehodou. Policie je přesvědčená, že širší využití varujících značek o protisměru by výrazně snížilo počty těchto nebezpečných situací. Řidič, který se dostane na dálnici do protisměru, by nicméně měl rozsvítit výstražná světla a najet do odstavného pruhu. Po zastavení pak volat linku 158.