Bioklimatolog Trnka: Současné pětileté období sucha je naprosto výjimečné

Česká republika bojuje už několik let se suchem. Podle bioklimatologa Miroslava Trnky z Akademie věd ČR byly dříve opakující se období sucha normální. Současná epizoda, která trvá již pět let, je ale naprosto výjimečná. „Ubývá oblačnosti, máme více slunečního záření a hlavně se zvyšuje teplota. Srážky, které by v minulosti vedly jen k mírnému suchu, tak v kombinaci s teplým počasím v důsledku probíhající změny klimatu vedou ke vzniku sucha,“ vysvětlil bioklimatolog. Navíc v budoucnu hrozí ještě častější, intenzivnější a delší období sucha, než na jaká jsme byli dosud zvyklí.