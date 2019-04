Dvě ceny za audioknihu roku pro Petra Čtvrtníčka. Objevil jsem v sobě kázeň a trpělivost, říká

Herec Petr Čtvrtníček získal hned dvě ceny v anketě Audiokniha roku – za Citlivého člověka Jáchyma Topola a Český ráj Jaroslava Rudiše. „Mě to baví a je to výzva. Já jsem v sobě objevil, což jsem nečekal, takovou míru kázně a trpělivosti. Já vždycky všecko tak střelím intuitivně od boku a většinou mi to prošlo. A najednou se člověk musí připravovat a musí sloužit tomu textu,“ řekl v rozhovoru s Jakubem Železným.