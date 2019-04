Masakr na střední škole Columbine před 20 lety změnil pravidla policejních zásahů

Studenti a učitelé střední školy Columbine v americkém Coloradu si 20. dubna 1999 prožili peklo. Dva studenti tehdy zastřelili dvanáct spolužáků a jednoho učitele. Pak spáchali sebevraždu. Čtyřicet devět minut střelby se zapsalo do amerických dějin jako do té doby největší školní masakr. Přinesl zlom i do taktiky policistů. Ti tenkrát do budovy vtrhli až po sebevraždě pachatelů. S akcí vyčkávali, než utichla střelba.