Říká se, že na Zelený čtvrtek odlétají zvony do Říma. Znamená to, že naposledy znějí při večerní mši, a potom se na dva dny odmlčí. To je příležitost pro řehtačky, jejichž zvuk zvony o Velikonocích tradičně nahrazuje. V Česku si lidé připomínají i další sváteční tradice a zvyky, které se na některých místech dodržují už stovky let.