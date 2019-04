Bez komentáře: Falcon přistál

Nadšení a jásot z prvního komerčního a úspěšného letu těžké rakety Falcon Heavy společnosti SpaceX. Už osm minut po startu dosedly zpátky do areálu Mysu Canaveral dva pomocné stupně rakety, stejně jako tomu bylo i loni. Na rozdíl od loňského pokusu se tentokrát úspěšně na Zem vrátil i její centrální stupeň. Poté, co vynesl do kosmu náklad, přistál na plošině v oceánu, zhruba 645 kilometrů od floridského pobřeží. A tak mohl Elon Musk na svůj Twitter napsat: „Falcon přistál.“