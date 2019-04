Kvůli rekordnímu tání čistí důl ČSA od naplavenin speciální sací bagr

Do hnědouhelného dolu ČSA pod Krušnými horami nateklo během jarního tání rekordní množství vody. Důl funguje jako trychtýř a vtéká do něj šest potoků, které s sebou přinesly i velké množství usazenin. Proto musel být nasazen speciální sací bagr, který umí ze dna jímky odsávat bahno. Horníci ho roky nepoužili, naplavenin teď ale přiteklo z hor moc. Pracovat na takovém stroji přitom není nic snadného: jeho obsluha musí mít kapitánské zkoušky, na směnu jezdí loďkou a pracuje naslepo, protože nikdy neví, co přesně je pod hladinou.