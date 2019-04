Opožděná přestavba. Před třiceti lety KSČ povolila volbu ze dvou kandidátů

Před třiceti lety mohli lidé v Československu poprvé v totalitní éře volit ze dvou kandidátů. Experiment vyzkoušela KSČ v dubnu 1989 v doplňovacích parlamentních volbách. To, co volební zákon umožňoval už 18 let, režim povolil až pod tlakem vývoje v okolních socialistických zemích. Všechny kandidáty schvalovaly orgány Národní fronty. Když se v předchozích volbách pokusil jako nezávislý kandidovat disident Pavel Wonka, skončil ve vězení, kde v roce 1988 zemřel.