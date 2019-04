Odborníci zpevňují nestabilní bloky pod hradem Valdštejn v Českém ráji

Zajímavá podívaná čeká v těchto dnech návštěvníky hradu Valdštejn v Českém ráji. Pískovcové podloží hradu, postaveného v druhé polovině 13. století, čistí lezci, kteří mají za úkol zpevnit nestabilní bloky. Skály totiž byly tak zvětralé, že hrozilo poškození památky. Až lezci skálu vyztuží, přijde na řadu vyzdívka puklin a sanace pomocí podezdívek. Práce mají být hotové do 25. května. Do té doby návštěvníci do podhradí nesmějí.