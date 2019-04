Jen malá část uprchlíků ze Sýrie, kteří po roce 2011 odešli do zemí Blízkého východu i Evropy, se zatím vrátila do vlasti. Z Jordánska, kde je registrován přes milion běženců, se za poslední rok přestěhovalo zpět do Sýrie jen patnáct tisíc lidí. Osudy migrantů sledoval přímo na místě blízkovýchodní zpravodaj ČT David Borek.