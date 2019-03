Zuzana Čaputová, první žena zvolená do čela Slovenské republiky, v exkluzivním rozhovoru pro Českou televizi uvedla, že se bude snažit oslovit i ty občany, kteří jí hlas nedali. Opětovnému jmenování Roberta Fica (Smer) premiérem by Čaputová podle svých slov nebránila, musel by ale mít většinou podporu v parlamentu.