Gripeny a bitevníky odletěly do Švédska cvičit ostrou střelbu

Naložit letoun Casa zavazadly a vyrazit na cestu. Není to zase tak často, kdy mohou piloti vzdušných sil Armády ČR cvičit ostré střelby z letounů. Gripeny a bitevníky L-159 Alca ze základny v Čáslavi odlěli do severního Švédska na základnu Vidsel, do země nikoho, kde budou střílet ostrou municí. O tom, že je potřeba ostré střelby trénovat stále častěji, svědčí incident někdy z roku 2006. Tehdy se český pilot spletl a ve Švédsku střílel někam jinam, než měl. Ale od té doby se vycvičenost českých pilotů a souhra se švédským personálem na zemi výrazně zlepšila.