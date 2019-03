Před třinácti lety se Heřman Volf zranil při nočním lyžování v Krkonoších. Ještě v nemocnici se rozhodl, že to rozhodně nevzdá a vrátí se zpátky do života. Vrhnul se na lyže, kolo, plavání, potápění, jachting i seskok padákem - přesto, že ho úraz upoutal na vozík. O pár let později založil spolu s kamarádem sdružení Cesta za snem a začal plnit přání těm, které potkal stejný osud , a kteří to stejně jako on, nevzdali.