Most jako přes africkou řeku roste nad jezerem v safari ve Dvoře Králové nad Labem. Inspiraci pro něj hledala zoo na černém kontinentu, jeho předobraz stojí v Gabonu. Má dokonce i patinu rzi jako v tropech. Investici 26 miliónů korun uhradí vlastník zahrady, Královéhradecký kraj. Je to nejdražší stavba v safari parku ve Dvoře Králové nad Labem za posledních deset let.