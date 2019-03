Babiš: Daně z alkoholu a tabáku příští rok porostou

„Chceme od roku 2020 navýšit daně z tabáku a alkoholu. U cigaret to bude podstatně víc než u alkoholu,“ plánuje premiér Andrej Babiš (ANO). O kolik se zdanění zvýší, ale neupřesnil. Peníze by měly putovat do zdravotnictví, na které má stát podle doporučení Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) dávat více než dnes. Vláda podle Babiše zvažuje také zavedení digitální daně pro firmy, které v Česku podnikají, ale sídlo mají v jiném státě. Naopak sektorovou daň pro banky Babiš odmítá: „Když zdaníme banky, tak to ony přenesou na lidi, zdraží hypotéky… To nechceme.“ Premiér to řekl v pořadu Týden v politice.