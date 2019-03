Výtvarníci zahájili oslavy 30 let od Sametové revoluce, když v pondělí nově pomalovali Lennonovu zeď na pražské Kampě. Dvě desítky českých i zahraničních umělců vytvořily spolu se studenty dílo o ploše 150 metrů čtverečních. Jedním z motivů je název písně Johna Lennona All you need is love ve 30 světových jazycích.